30. 12. 2016 |Jakub Kanta, Nikola Šrámková |Ostatní sporty

All Star Game Národní basketbalové ligy sice změnila termín, ale opět fanouškům nabídla parádní podívanou. Zaplněná hala v Děčíně se za to všem aktérům odvděčila už v průběhu exhibice parádní kulisou. Ta pomohla k historicky první výhře výběru hráčů do 28 let, který přestřílel tým Mazáků 141:122.