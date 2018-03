exprezident

11. 3. 2016 |David Koubek |Zprávy ze světa

Brazilští prokurátoři navrhli soudu zatčení bývalého prezidenta. Dosud populární levicový politik Luiz Inácio Lula da Silva by měl být podle návrhu umístěn do preventivní vazby. Žalobci ho viní z praní špinavých peněz kvůli tomu, že nepřiznal faktické vlastnictví apartmánu na pobřeží, jenž rekonstruovala soukromá firma zapletená i do korupčního skandálu ropné firmy Petrobras. Lula obvinění odmítá a mluví o politickém procesu.