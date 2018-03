4. 6. 2015 | ČTK, Český rozhlas |Zprávy z domova

Češi patří k největším uživatelům marihuany v Evropě, za poslední rok si ji dopřál každý pátý Čech ve věku 15 až 34 let. Čeští studenti pak evropské statistiky zcela vedou, tuto drogu jich užilo přes 40 procent. Vyplývá to z výroční zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, která byla dnes zveřejněna v Lisabonu. Velmi rozšířená je mezi Čechy také extáze, se kterou má zkušenost pět procent dospělých. Problémem je i pervitin, který se z Česka šíří do Německa a Rakouska.