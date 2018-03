extraliga volejbalistů

15. 10. 2011 |Radim Sajbot, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Už je to měsíc, co Česko hostilo spolu s Rakouskem mistrovství Evropy ve volejbale. Nablýskanou akci, která podpořila devadesát let tohoto sportu u nás, už ovšem vystřídala každodenní realita. A ta je pod tuzemskými vysokými sítěmi mnohem temnější.