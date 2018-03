11. 3. 2017 |Jakub Knoll |Ostatní sporty

Už jen dva týdny zbývají do začátku nové sezony mistrovství světa vozů F1. Mezi týmy bude prvenství v Poháru konstruktérů obhajovat Mercedes a po právě skončených testech se zdá, že by dominancí stříbrných šípů z posledních let mohlo narušit italské Ferrari.