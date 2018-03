falzifikát

25. 10. 2016 |Radek Šamša |Fotbal

Fotbalový Watford zažívá historicky nejlepší vstup do anglické Premier League, ale je možné, že o některé z dvanácti dosud nasbíraných bodů přijde. Vedle pokuty mu totiž hrozí i bodový odpočet za to, že ještě před postupem do první anglické ligy, kdy v jeho barvách působil český útočník Matěj Vydra, poslal vedení fotbalových soutěží EFL padělaný dokument. Díky němu pak mohl Ital Gino Pozzo plně převzít klub od svého otce.