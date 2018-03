24. 8. 2016 |Jan Kaliba, Nikola Šrámková |Fotbal

Je to jen továrna na peníze a sport jde stranou, tenhle povzdych zaznívá v moderní éře od mnoha fanoušků a neplatí to jen pro olympijské hry. Velmi snadné je teď trefovat se takhle třeba do fotbalové Premier League, od letošní sezony dotované nevídaně pohádkovou smlouvou o televizních právech. Ale lidi v Anglii do hlediště stále chodí a peníze díky tomuhle fotbalovému byznysu proudí nejenom do kapes hráčů, trenérů či agentů, ale i na boj proti rakovině.