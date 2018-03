31. 7. 2012 |Maňourová Anna, Jan Bumba |Ekonomika

Největší farmaceutické firmě na světě, společnosti Pfizer, vzrostl čtvrtletní zisk o zhruba 25 procent. To je více, než čekali analytici trhu. Firma říká, že to je hlavně kvůli tomu, že méně investuje do výzkumu a marketingu. Zároveň ale tato zpráva nepochybně ukazuje i na to, že je stále velký zájem o produkty farmaceutických firem.