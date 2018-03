farmářské trhy

19. 7. 2016 |Václav Štefan |Ekonomika

Drobní farmáři by mohli dostat výjimku z elektronické evidence tržeb. Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby se prodejci na farmářských trzích nemuseli do nového systému zapojovat. Týkalo by se to i živnostníků, kteří si přivydělávají a jejich zisk nepřesáhne 20 procent průměrné mzdy. Resort financí se ale dlouhodobě staví proti výjimkám z EET.