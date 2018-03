FC Barcelona

23. 11. 2016 |Radek Šamša |Fotbal

Katalánská Barcelona by mohla přijít o nejdražší posilu ve své historii a světový fotbal o jednu z největších hvězd současnosti. Státní zástupce požaduje dvouletý trest pro brazilského fotbalového útočníka Neymara za to, že se v roce 2013 při svém přestupu z brazilského Santosu na Nou Camp údajně zapletl do korupčního jednání. Až pětiletý žalář hrozí bývalému prezidentovi katalánského klubu Sandru Rosellovi.