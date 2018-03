26. 12. 2012 |Vojtěch Berger, Martin Hromádka |Zprávy ze světa

Dvacet let po zániku federace byste leckde na hranicích ani nepoznali, že se něco rozpadlo. Naopak to vypadá, že Česko a Slovensko pořád více srůstají. Dobré vztahy nezničily ani národnostní emoce ze začátku 90. let ani někdejší celní kontroly. Spíš než jako na hranicích to tu vypadá jako u sousedů.