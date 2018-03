27. 7. 2015 |Mirko Vasić, Vojtěch Bureš |Ostatní sporty

Házenkář Filip Jícha má nabídku na přestup z Kielu do Barcelony a do Katalánska by se podle svých slov i rád vydal. Podle německého deníku Kieler Nachrichten hlavně kvůli penězům a finanční tísni. Elitní hráč ale tohle tvrzení v tiskové zprávě důrazně odmítl.