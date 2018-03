15. 12. 2012 |Pavel Petr, Tereza Jelínková |Hokej

Zapomenout na porážku s Finy a potrápit Rusko, to je přání českých hokejistů před druhým vystoupením na Channel One Cupu. V Moskvě nastoupí proti hvězdnému domácímu výběru, v jehož sestavě nebude chybět ani jedna z největších hvězd současného hokeje Alexandr Ovečkin. Z kabiny Dynama Moskva ho moc dobře zná obránce Filip Novák. Ví proto, co bude pro úspěch důležité.