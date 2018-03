27. 2. 2017 |Gita Zbavitelová |Zprávy ze světa

Až 180 miliard eur a půl milionu lidí bez práce, takové by mohly být podle studie pařížského analytického institutu Montaigne náklady na vystoupení Francie z eurozóny. Plánem na zrušení eura se netají francouzská krajně pravicová kandidátka na prezidentku Marine Le Penová. To by však byla pro Francii katastrofa, píše francouzská mutace evropského serveru Local.