25. 3. 2017 |Ondřej Bambas |Film

ROZHOVOR. Velké zahraniční filmy se natáčejí i v Česku. Nedávno tu byla herečka Keira Knightleyová, herec Geoffrey Rush nebo režisér Xavier Dolan. V Praze dokončili před pár dny filmaři i část prací na snímku The Catcher Was A Spy o americkém baseballovém hráči a špiónovi Moem Bergovi. Metropole se tak proměnila v New York, Řím nebo Tokio. Členem štábu byl i americký kameraman Andrij Parekh. Nebyla to pro něj první zkušenost s českými filmaři. V hlavním městě natáčel i historické drama Úkryt v zoo, který jde do kin 30. března.