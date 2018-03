Fiorentina

4. 11. 2016 |David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Fotbal

Fotbalová Evropská liga má za sebou čtyři kola základních skupin, Liberec už je ale téměř bez šance na postup do play-off. Do kritické situace se Slovan dostal utkáním ve Florencii, kde s domácí Fiorentinou prohrál 0:3. Předzvěstí špatného výsledku byla už situace z 15. minuty – do té doby jediný zdravý střední obránce David Hovorka si poranil koleno a zápas pro něj skončil.