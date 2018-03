16. 10. 2015 | ČRo, Barbora Kladivová |Ekonomika

Do Štědrého dne zbývá 69 dní. Zdálo by se možná, že času je dost, ale firmy právě teď finišují přípravu vánočních večírků. Vybírají dobré místo a chystají program. Ty nejzajímavější prostory jsou většinou plné už v polovině listopadu. Podle českých agentur, které se na pořádání večírků zaměřují, společnosti do večírků opět víc investují.