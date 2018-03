Florida Panthers

18. 3. 2017 |Michal Sobotka |Hokej

Byl u všech gólů Calgary. Hokejový útočník Michael Frolík se navíc v nočním souboji NHL proti Dallasu prosadil. Flames vyhráli 3:1 a vyhráli desátý z předešlých jedenácti zápasů. Do statistik výrazně promluvil také Jaromír Jágr, který se dvěma asistencemi podílel na vítězství Floridy proti New Yorku Rangers. Po čtyřicítce žádný jiný hráč nenasbíral v NHL tolik bodů, co on.