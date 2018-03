6. 2. 2013 |Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Basketbalistky ZVVZ USK Praha si zajistily postup do osmifinále Evropské ligy, když v posledním utkání základní skupiny C porazily na domácí palubovce v hale na Folimance francouzský Mondeville 56:51. V letošním ročníku Evropské ligy už naopak nepokračuje IMOS Brno, který v posledním utkání základní části prohrál ve francouzském Bourges 60:85. Ani případné vítězství by ale na tom, že si Brňanky ve vyřazovací části nezahrají, nic nezměnilo.