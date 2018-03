8. 2. 2016 |Jaroslav Plašil, Jakub Knoll |Tenis

Petra Kvitová je nejúspěšnější českou tenistkou posledních let, ale za sebou má zároveň nejhorší start do sezony. I kvůli nemoci z kraje roku odehrála jen velmi málo zápasů a vyhrát se jí povedlo pouze jediný. K tomu se vyrovnává s novou situací poté, co ukončila téměř osmiletou spolupráci s koučem Davidem Kotyzou.