6. 4. 2011 |Roman Chlupatý, Jan Piroch |Ekonomika

Společnost Fortuna urychluje start své loterijní hry. Poté co firma Sazka ohlásila úpadek, rozhodla se Fortuna loterii spustit o celé tři měsíce dříve. Fortuna by přitom mohla převzít většinu dosavadních provozovatelů terminálů Sazky. Ti se podle zpráv ČTK už na Fortunu v této věci dokonce sami obrací. Do konce roku by terminálů mělo být na dva tisíce.