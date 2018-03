Forum Karlín

17. 11. 2016 |Ondřej Bambas |Hudba

Na konci 80. let vtrhli na rockovou scénu. Byli neotřelí a jejich zvuk ovlivnil kapely jako Nirvana nebo Blur. Pak se ale na více jak deset let odmlčeli. Do Prahy se vracejí američtí Pixies s novým albem. Živě ho představí ve čtvrtek večer ve Foru Karlín.