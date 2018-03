Fotbalista roku

20. 3. 2017 |Jaroslav Plašil, Nikola Šrámková |Fotbal

Dorazil do Prahy v době reprezentačního srazu, ale s návratem do národního týmu to nemá nic společného. Fotbalový brankář Petr Čech tentokrát zamířil do strahovské síně slávy českého fotbalu a tamní sbírku trofejí rozšířil jeden kousek.