Když se rozhlasovým reportérům něco povede, s nadsázkou říkají, že má rádio lepší obrázky než televize. To když jsou si jistí, že posluchačova představivost všechno vybaví tak, jak se to děje a zároveň krásně barevně. Podobně to umějí i někteří fotografové jako třeba Petr Slavík, který pořizuje nápadité obrázky nejen pro velice oblíbenou facebookovou stránku Český biatlon.