fotovoltaika

20. 2. 2015 |Gabriela Hauptvogelová

Vedoucí stavebního úřadu v Bílině Milan Vondráček má jít za zneužití pravomoci úřední osoby a nebezpečné vyhrožování na sedm let do vězení. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Ústí nad Labem. Vondráček zároveň šest let nesmí vykonávat funkci s rozhodovacími pravomocemi ve státní správě a samosprávě. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se odvolal.