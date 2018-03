17. 6. 2010 |Veronika Malá, Václava Marešová, Jan Piroch |Zprávy z domova

Lídři a vyjednavači ODS, TOP 09 a Věcí veřejných opět zasednou za jeden stůl. Měli by jednat o počtech funkcionářů ve sněmovních výborech, ale i o ekologických tématech. Jasno už by tak měli vnést do toho, které funkce by se už podle nich neměly ve sněmovně obsazovat, případně jak by měla vypadat struktura výborů.