Gagarinův pohár

18. 12. 2013 |Aleš Procházka, Marek Augustin |Hokej

Česká hokejová reprezentace vstoupí do Channel One Cupu zítřejším pražským utkáním proti Finsku. Vedle zralých, zkušených hráčů se v národním týmu představí i několik útočníků, u kterých při počítání dosud odehraných mezistátních zápasů stačí prsty jedné ruky. A do této kategorie patří také Tomáš Vincour.