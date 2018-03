13. 6. 2016 | Český rozhlas, Reuters |Zprávy ze světa

Omar Mateen, který včera ve floridském Orlandu postřílel 49 lidí, cestoval v letech 2011 a 2012 do Saúdské Arábie. Oznámil to Major General Mansour Turki, mluvčí tamního ministerstva vnitra. Podle něj také útočník vykonal muslimskou pouť umra, a to během deseti dní v březnu roku 2011 a osmi dní v dalším květnu.