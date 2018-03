generální štáb

6. 1. 2015 |Eva Rajlichová, Anna Kottová |Zprávy z domova

Novým náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky se stane Josef Bečvář. Českému rozhlasu to potvrdily zdroje blízké ministerstvu obrany. V červnu nahradí Petra Pavla, který odejde do čela Vojenského výboru NATO. Ministr obrany Martin Stropnický by o novém šéfovi armády měl zítra informovat sněmovní branný výbor.