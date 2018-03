Gianni Infantino

4. 10. 2016 |Radek Šamša |Fotbal

Fotbalové mistrovství Evropy v červnu poprvé hrálo čtyřiadvacet týmů. Podle návrhu prezidenta Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA Gianniho Infantina by se mohl rozšířit i světový šampionát, a to ze současných dvaatřiceti reprezentací na osmačtyřicet. Šestnáct účastníků by přitom do pořadatelské země cestovalo jen na jedno utkání.