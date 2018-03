globální oteplování

Praha| 1. 8. 2017 |Martin Balucha, dbr |Věda a technologie

Země se do konce století oteplí o dva stupně. Potvrdily to dva na sebe nezávislé výzkumy zveřejněné v časopisu Nature Climate Change. Takové zvýšení teplot by podle vědců přineslo i extrémní počasí.