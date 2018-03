6. 8. 2010 |Martin Křížek, Eva Presová |Zprávy z domova

Z cigaretových krabiček mají zmizet veškeré obrázky, barvy i loga výrobců. Krabička by měla být pouze černobílá a dominovat by jí mělo varování o škodlivosti kouření. Podobu krabiček chce sjednotit Evropská komise zhruba do pěti let, píší Lidové noviny, podle kterých má být označení výrobce nebo značky uvedeno tak, aby mělo pouze informační, nikoliv reklamní charakter.