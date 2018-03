31. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Policie rozkryla mezinárodní gang, který organizoval pašování hašiše z Dánska do Grónska v tělních dutinách najímaných českých kurýrů. Detektivům se během asi půlročního prověřování podařilo určit organizátory a členy skupiny a zadokumentovat několik převozů hašiše z Dánska do Grónska. Grónské policejní orgány zadržely dva české kurýry přímo při pokusech o dovoz jednoho kilogramu hašiše. Obvinění byli vydáni do České republiky. V Česku bylo zadrženo pět lidí, hrozí jim až 18 roků za mřížemi. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.