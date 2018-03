18. 5. 2013 |Igor Maňour, Jakub Šídlo |Zprávy ze světa

V Kodani dnes začíná nelegální závod luxusních vozů napříč Evropou Gumball 3000. Trasa vede letos z Dánska přes Švédsko, Finsko, Rusko, Pobaltí, Polsko a Česko do Vídně. Soutěž je spojována s příliš rychlou jízdou a porušováním předpisů. Stovka špičkových vozů by měla pravděpodobně ve čtvrtek projet také českým územím, a to z Ostravy přes Brno do Mikulova.