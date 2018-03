29. 11. 2013 |Ondřej Houska, kap |Člověk

Do okamžiku, kdy do bytů a domů přijde svatý Mikuláš a rozdá hodným dětem dárky, ještě pár dní přeci jen zbývá. Dobrou zprávou ale je to, že Mikuláš už je na cestě: jako každý rok, i letos připlul na své lodi do přístavu v nizozemském Haagu. Očekávaly ho tam tisíce dětí i jejich rodičů.