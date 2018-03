4. 7. 2013 |Simona Bartošová, Stanislav Janalík |Regiony

Čeští handbikeři vyrazili dobýt Evropu. Expedice, které dominuje pětice hendikepovaných sportovců, má před sebou více než tři tisíce kilometrů. Dnes se auty vydala do Německa, kde odstartuje nonstop štafeta v sedlech speciálních kol. Přes holandské rovinky a hornaté Pyreneje by vozíčkáři měli dorazit až do Gibraltaru. Na cestu si vzali všechno, co uvezli.