21. 2. 2016 |Eva Rajlichová |Zprávy z domova

Společné vzdělávání běžných a znevýhodněných žáků, takzvaná inkluze, budí mezi učiteli i rodiči rozpaky. Podle nových pravidel by přitom takové školy měly začít fungovat od příštího školního roku. Podle učitelů je ale sporné i to, jak zařazení do běžné třídy budou snášet děti s lehkým mentálním postižením.