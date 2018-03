24. 2. 2017 |Tomáš Kohout, Vojtěch Man |Zimní sporty

Zatímco Venezuelanovi potácejícímu se na běžkách se lidé smějí, z jedné české skokanky na lyžích by se jim ústa otevřela údivem. Spolu s Barborou Blažkovou postoupila z kvalifikace do závodu mistrovství světa v Lahti. Jmenuje se Marta Křepelková a ani nedoufala, že se jí to někdy podaří.