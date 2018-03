16. 1. 2016 |Mirko Vasić, Radek Šamša |Ostatní sporty

Čeští házenkáři by si rádi zopakovali účast na mistrovství světa. Na tom posledním v Kataru před rokem nechyběli. Teď jim ale hrozí, že vypadnou hned v úvodní části kvalifikace. Aby udrželi šanci na start ve Francii 2017, a postoupili ze skupiny do závěrečného play off, musí v sobotu porazit ve Zlíně Turecko o více než tři góly.