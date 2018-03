HC Lev Praha

9. 1. 2013 |Alena Benešová, Petr Kadeřábek |Hokej

Stejně jako česká extraliga počítá i Kontinentální hokejová liga ztráty po odchodu hráčů do NHL. Soudě podle návštěvnosti na domácích zápasech pražského Lva to ale nevypadá, že by divácký zájem o nejlepší evropskou soutěž upadl.