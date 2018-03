HC Slavia Praha

1. 4. 2015 |Štěpán Pokorný, Petr Hašek |Hokej

Není to tak dávno, co ve fotbalové lize musela Plzeň požádat o přeložení utkání se Slavií kvůli viróze. V hokejové baráži o to samé usilovali pro změnu slávisté, ale zástupce Olomouce se jim přesvědčit nepovedlo. Pražané tak museli přes velké problémy kvůli střevní viróze utkání odehrát.