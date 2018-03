HC Vítkovice Steel

4. 3. 2015 |Vojtěch Bureš, František Kuna |Hokej

Zatímco první šestka týmů z hokejové extraligy se může připravovat na čtvrtfinále, další čtyři kluby budou o dvě zbývající místa ještě bojovat. Předkolo začne dnes a to i s týmem, který se do play off nejvyšší soutěže probojoval poprvé v historii. Řeč je o Mladé Boleslavi, která nastoupí v Plzni.