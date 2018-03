3. 11. 2015 |Václav Rokyta |Ekonomika

Hrubý domácí produkt České republiky by mohl do konce roku vzrůst až o 4,2 procenta. Vyplývá to z aktuální makroekonomické prognózy, kterou zveřejnila Česká bankovní asociace. Pozitivní odhad hospodářského růstu ovlivňuje i nízká nezaměstnanost, která by do konce roku měla klesnout na 6,5 procenta. Mzdy by naopak mohly vzrůst, a to zhruba o tři procenta.