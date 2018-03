Heinz-Christian Strache

Vídeň| 15. 10. 2017 |David Klimeš |Komentáře |Komentář

Pokud jste projížděli v posledních dnech Rakouskem, víte, že na vás kouká úplně odevšad. Velké uši, sčesané vlasy dozadu, odhodlaný výraz a heslo „Tun, was richtig ist“, tedy dělat to, co je správné.