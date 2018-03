3. 1. 2017 | ČTK |Regiony

Do Jesenice u Prahy by mohlo být protaženo pražské metro, které by v tomto úseku jezdilo po povrchu. Středočeský kraj i Praha počítají se vznikem pracovní skupiny, která bude řešit, zda by takové dopravní spojení bylo technicky možné a případně kde na projekt získat prostředky. Novinářům to v úterý řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO.