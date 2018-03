Helena Štáchová

22. 3. 2017 |Zuzana Zelenková |Zprávy z domova

Pohřeb loutkoherečky Heleny Štáchové by měl být příští týden ve čtvrtek, uvedl umělecký šéf souboru Divadla Spejbla a Hurvínka Martin Klásek. Štáchová zemřela ve věku 72 let po těžké nemoci. Podle Kláska by obřad mohl být veřejný.