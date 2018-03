9. 10. 2013 |Lucie Maxová |Regiony

Jihlavští muzejníci stále nepřestěhovali vzácné sbírky do nového depozitáře v Heleníně u Jihlavy. Může za to vlhkost, která se v opravené budově drží. Pracovníci Muzea Vysočiny jsou ale optimisté a věří, že do tří týdnů by největší přesun v jejich historii mohl začít.