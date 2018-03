26. 3. 2013 |Jana Čermáková, Věra Masopustová |Zprávy z domova

Lyžaři a snowboardisté pod 18 let by mohli povinně nosit helmu. Sněmovna poslala do dalšího projednávání návrh zákona, který novinku zavádí. Nově by na sjezdovkách měla platit i pravidla pro lyžaře. Obě změny by se týkaly jen značených tratí. Stejnou povinnost by měli i mladí cyklisté při jízdě mimo silnice, netýkala by se běžkařů. Používání helem ze zákona má ale ve sněmovně i odpůrce.