10. 2. 2013 |Eva Malá |Zprávy z domova

Lidé se zdravotním postižením by se měli z ústavů přestěhovat do menších domů. Peníze na změnu dá ministerstvo práce a sociálních věcí. Stěhovat se má sice jen 32 ústavů ze 400, ale přesto se nového a lepšího bydlení dočká bezmála 4000 postižených. Například v Ústeckém kraji se to týká dvou velkých ústavů v Hliňanech a Lobendavě. V Libereckém kraji čeká stěhování klienty v Jestřebí a Mařenicích na Českolipsku a v Jablonci nad Nisou.