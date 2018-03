19. 11. 2016 |Adam Šindelář |Zprávy z domova

Dobrovolníkem se může stát každý. I ten, kdo si myslí, že kvůli jeho handicapu to není možné. To se už pět let snaží prostřednictvím kampaně Dobrovolnictví pro všechny ukázat Inex - Sdružení dobrovolných aktivit.